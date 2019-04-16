Беглов в эфире рассказал, как Петербург сможет завоевать столичный статус

До 1 сентября в Петербурге также должны открыть 15 медицинских учреждений, 24 детских сада и четыре школы. Фото: https://www.gov.spb.ru

До 1 сентября в Петербурге также должны открыть 15 медицинских учреждений, 24 детских сада и четыре школы. Фото: https://www.gov.spb.ru

Для этого ему необходимо не только улучшить инфраструктуру, но и решить ряд важных городских проблем.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире радиопрограммы “Губернаторский эфир” напомнил слушателям, что Петербург носит общеизвестный статус “Северная столица”, следовательно он должен соответствовать этому званию. Об этом пишет “Петербургский дневник”.

Так, действующий губернатор, отметил, что для решения проблем с отсталостью инфраструктуры из резервного фонда правительства страны город получит свыше 10 миллиардов рублей.

До 1 сентября в Петербурге также должны открыть 15 медицинских учреждений, 24 детских сада и четыре школы.

Беглов напомнил о зимних проблемах, которые петербуржцы, скорее всего, забыть до сих пор не могут. Нынешняя зима показала, что городу не хватает около 500 машин уборочной техники и другого оборудования. Для этих целей, сообщил Беглов, будет выделено 3 миллиарда рублей.

Также на деньги федерального центра город купит 21 трамвайный вагон, а сотрудничество с РЖД принесет в Петербург шесть новых железнодорожных переездов за ближайшие 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов пообещал пройтись по всем районам города.