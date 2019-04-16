В комитете по инвестициям появился зампредседателя, ответственный за стратегические инвестпроекты

Им стала Лариса Бакаева. Фото: https://pixabay.com
Им стала Лариса Бакаева. Фото: https://pixabay.com

Ранее в комитете не было профильного заместителя по юридической деятельности. За эту сферу отвечал начальник отдела по правовому сопровождению проектов ГЧП.

Заместителя председателя представили коллегам в понедельник, 15 апреля. Об этом пишет “Фонтанка” со ссылкой на источник в ведомстве.

Им стала Лариса Бакаева, которая будет отвечать за оформление договоров со стратегическими инвесторами. Ранее Бакаева работала в комитете по финансам. В зоне ответственности Бакаевой также будут находится вопросы государственно-частного партнерства.

Лариса Бакаева работала в комитете финансов с 1996 по 1999 годы, а затем с 2002 года. До этого занимала различные должности в таможнях. Также она была адвокатом в Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов в эфире рассказал, как Петербург сможет завоевать столичный статус.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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