“Зенит” выразил огорчение в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что при пожаре сохранились алтарь и алтарный крест. Фото: https://vk.com/spb_today

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что при пожаре сохранились алтарь и алтарный крест. Фото: https://vk.com/spb_today

На странице в англоязычной версии Twitter сине-бело-голубых разместили фотографию 1971 года.

На фотографии запечатлены футболисты “Зенита” на фоне Нотр-Дама. Подпись к фотографии очень лаконичная — devastated. В переводе это означает опустошение или сильное огорчение.

Напомним, историческое здание, памятник архитектуры, монументальный Собор и главная достопримечательность не только Франции, но и всего мира — Собор Парижской Богоматери — начал гореть еще вечером 15 апреля. Там загорелись деревянные строительные конструкции и пламя в считанные минуты распространялось на весь собор. Через некоторое время в Соборе обрушились шпиль и крыша. Постепенно пламя начало распространяться на все здание.

Как сообщали позже представители Собора, Нотр-Дам утерян для общества. Скорее всего там ничего не сохранилось

Однако мэр Парижа Анн Идальго заявила, что при пожаре сохранились алтарь и алтарный крест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар в Соборе Парижской Богоматери тушили около 10 часов.