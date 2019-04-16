В Ленобласти до 2022 года появятся 5 новых ГРС

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» подписали договор о сотрудничестве на 2019-2021 годы, в котором определены сроки строительства пяти газораспределительных станций.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. В подписанном соглашении отдельным пунктом отмечена газификация Приозерского направления.

«Мы намерены добиться того, чтобы уже в этом году под Приозерск пришел газ, а в следующем году хотим перевести котельные Приозерска на газ и газифицировать частный сектор», — заявил Александр Дрозденко.

Помимо этого, в Ленобласти планируют построить пять основных газораспределительных станций (ГРС Саперное, ГРС Коммунары, ГРС Приозерск, ГРС Рассвет, ГРС Подборовье).

К 2021 году в эксплуатацию хотят быть введены 591 км межпоселковых газопроводов, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Сегодня в области введена в эксплуатацию ГРС «Лаголово», которая позволит газифицировать около 2800 домов и квартир.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Газпром» построит на Крестовском острове спорткомплекс стоимостью 500 млн рублей.