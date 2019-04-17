Рыбаки Ленобласти получили наказание за свой азарт и лишились рыбы

Временный запрет на рыбалку в Петербурге и Ленобласти введено, но это не останавливает рыбаков продолжать свои “рыбные дела”.

Как и тонкий лед, никакой запрет не остановит любителей и настоящих фанатов рыбалки нарушить любой запрет. Так, в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству сообщили, что в Петербурге и Ленинградской области введен запрет на рыбалку. Запрет носит временный характер и связан с периодом нереста.

Однако не всех это волнует. В Ленобласти только за последнюю неделю поймали 24 нарушителей с удочками. Рыбаки, пойманные за удочку, сделали вид, что не знали о запрете и впервые слышат о нем.

Также ведомство сообщает, что с 8 по 14 апреля было возбуждено 24 административных дела. Любовь к рыбалке привела к штрафам на 38 тысяч рублей.

Помимо этого, пришлось рыбакам лишиться и своего инвентаря. Были изъяты три лодки и снасти. Улов домой унести тоже не вышло. Инспекторы забрали всю выловленную рыбу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рыбаки Петербурга проигнорировали запрет на ловлю рыбы.