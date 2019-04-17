За вторник угнали шесть иномарок и экскаватор на 15 млн

Главной потерей стал автомобиль Audi Q8 за 6,5 млн рублей.

В Санкт-Петербурга за вторник пропало несколько дорогих иномарок, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 17 апреля. Главной потерей стал автомобиль Audi Q8, который владелец оценил в 6,5 млн рублей — его угнали на Петроградской стороне с Вязовой улицы.

Пропали две машины Lexus — а они дешевыми не бывают, один пропал с Вилькицкого бульвара на Васильевском острове, второй исчез с улицы Савушкина.

Исчезли Ford Mondeo, Mitsubishi и Hyundai. В Агалатово угнали даже экскаватор, сообщили в МВД Петербурга. По предварительной оценке, ущерб может достигать 15 млн рублей.

ГИБДД Санкт-Петербурга сообщает об обнаружении угнанных машин каждый рабочий день — за вторник 16 апреля им удалось найти одну машину в розыске.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали свыше 2 тысяч дорожных нарушений за вторник 16 апреля.