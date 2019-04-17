Атомную субмарину пятого поколения вооружат “Цирконом”

В Петербурге начали конструировать новую подводную лодку.
В Петербурге начали конструировать атомную подлодку пятого поколения, сообщает ТАСС 17 апреля. Субмарина получит систему управления боем искусственным интеллектом и ракеты “Циркон”.
Работы проведет машиностроительное бюро “Малахит” — проект носит кодовое имя “Лайка”. В ОСК информацию пока не комментируют. Пока что сложно назвать дату завершения работ — но подлодка, сообщает ТАСС, может входить в программу вооружения до 2027 года.
По данным в сети, у ВМФ России 48 атомных подводных лодок, из них 13 несут баллистические ракеты.
О ракете “Циркон” пока известно мало — предполагается, что она может поражать как морские, так и наземные цели. Путин в послании Федсобранию сообщил, что ракета имеет дальность до 1 тысячи км и развивает скорость в 8 махов, что намного быстрее, чем противокорабельные ракеты других стран.