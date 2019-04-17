Адвокат: Кокорину грозит инвалидность

Пресненский суд продлил арест до 25 сентября. Фото: https://vk.com/id4010176
Пресненский суд продлил арест до 25 сентября. Фото: https://vk.com/id4010176

Защита футболиста просит суд изменить меру пресечения, чтобы ему могли помочь медики.

В Мосгорсуде рассматривают апелляцию об изменении меры пресечения Корорину и Мамаеву, а также их соучастникам. Адвокат футболиста ФК “Зенит” Санкт-Петербурга считает, что Кокорина необходима помощь медиков из-за проблем с коленом, сообщает ФАН 17 апреля.

По мнению адвоката Татьяны Стукаловой, если футболиста не выпустят под под стражи, колено придется оперировать и ставить искусственный сустав. Теоретически это грозит инвалидностью.

Пресненский суд продлил содержание футболистов под стражей до 25 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что фанаты “Зенита” Санкт-Петербурга планируют проводить акции в поддержку Кокорина каждый матч клуба. Тренер клуба Сергей Семак надеется, что Кокорин обдумает продолжение карьеры в Петербурге, но признает, что не знает, в какой физической форме находится спортсмен.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
адвокат инвалидность кокорин мера пресечения спорт суд футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подведут итоги премии «невлиятельные люди» Ленинградской области
В Смольном пересмотрят тарифы на подключение к канализации
Двоих угонщиков дорогой иномарки задержали в Ленобласти
Фестиваль “Чудо света” на Пионерской ограничит движение
В Петербурге возобновляются «дачные» пригородные рейсы
Хулиганы разгромили автобусную остановку на улице Седова
По требованию прокуратуры организация рассчиталась с экс-сотрудниками
Адвокат: Кокорину грозит инвалидность