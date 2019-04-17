Адвокат: Кокорину грозит инвалидность

Защита футболиста просит суд изменить меру пресечения, чтобы ему могли помочь медики.

В Мосгорсуде рассматривают апелляцию об изменении меры пресечения Корорину и Мамаеву, а также их соучастникам. Адвокат футболиста ФК “Зенит” Санкт-Петербурга считает, что Кокорина необходима помощь медиков из-за проблем с коленом, сообщает ФАН 17 апреля.

По мнению адвоката Татьяны Стукаловой, если футболиста не выпустят под под стражи, колено придется оперировать и ставить искусственный сустав. Теоретически это грозит инвалидностью.

Пресненский суд продлил содержание футболистов под стражей до 25 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что фанаты “Зенита” Санкт-Петербурга планируют проводить акции в поддержку Кокорина каждый матч клуба. Тренер клуба Сергей Семак надеется, что Кокорин обдумает продолжение карьеры в Петербурге, но признает, что не знает, в какой физической форме находится спортсмен.