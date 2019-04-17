Подведут итоги премии «невлиятельные люди» Ленинградской области

18 апреля 2019 года в Петербурге по адресу ул. Льва Толстого 9, состоится церемония награждения «Область действия». Это церемония награждения «неВлиятельных» людей Ленинградской области.

«Мы хотим наградить жителей Ленинградской области, которые делают жизнь лучше. Люди, не имея за спиной ни миллиардов в банках, ни мощного административного ресурса, добиваются побед, делают город чище и удобнее. Сфера их деятельности — это и грязная вода в кранах, разрушение исторических памятников, волонтерство, социальные проблемы. Они спасают потерявшихся своими силами, организуют хосписы, становятся донорами, но часто остаются в тени», — говорится в сообщении организаторов мероприятия, интернет-газеты Мойка78.

До 9 апреля 2019 года редакция интернет-газеты Мойка78 принимала заявки от всех желающих.

«Победителей будет шестеро, но мы хотим осветить всех, кто по-настоящему делает добрые дела, а не ищет славы. Номинировать на премию можно было любого человека, который борется за права дольщиков, защищает экологию или ведет тематические блоги, помогает больным детям, полный список номинаций ниже. Жюри, которое состоит из активистов Петербурга и Ленинградской области, журналистов и представителей профильных направлений проголосовали за номинантов 11 апреля», — говорят в Мойке78.

С 10 апреля началось народное голосование в социальной сети Вконтакте, которое определит приз зрительских симпатий по каждой из пять номинаций.

В ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге прошла первая церемония награждения премии «Невлиятельные люди Петербурга», которая определила лучших, добившихся успеха в своем деле активистов города Петербурга. Заявку на премию подали 64 человека, 35 из них были награждены кубками и грамотами.

Список номинаций 2019:

— Номинация медиа (соцсети, блоги, медиаканалы) в Ленобласти; (так как заявок очень много. Победителей в этой номинации будет два и два приза зрительских симпатий)

— Номинация экологическое движение Ленобласти;

— Номинация градозащитное движение Ленобласти;

— Номинация «социальная Ленобласть»;

— Номинация борьба за права дольщиков.

Церемония награждения пройдет 18 апреля с 19:00 по адресу: ул. Льва Толстого, 9, 4-й этаж.

Заявки принимаются по ссылке: https://moyka-78.timepad.ru/event/906189/, на почту pr@moika78.ru