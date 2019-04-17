Бизнесмен занял здание Министерства науки в Пушкине

Нежилое здание сдали в аренду еще в 2015-ом. Фото: pixabay.com
Нежилое здание сдали в аренду еще в 2015-ом. Фото: pixabay.com

Прокуратура выгнала его оттуда и выписала штраф в 2 тысячи рублей.

Предприниматель занял здание на Фильтровском шоссе, которые находилось в федеральной собственности, сообщили в прокуратура Санкт-Петербурга. Это привлекло внимание прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга.

В ведомстве сообщают, что агроинженерный центр ВИМ сдал в аренду бизнесмену нежилое строение еще в 2015 году, а тот использовал его в своих коммерческих целях. При этом Росимущество и Министерство науки и образования о подобном использовании здания никто не предупредил.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга потребовала от предпринимателя покинуть здание — кроме этого оштрафовали на 2 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Приморского района Петербурга заплатил алименты чтобы продать квартиру.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
аренда бизнесмен прокуратура Пушкинский район
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Бизнесмен занял здание Министерства науки в Пушкине