Бизнесмен занял здание Министерства науки в Пушкине

Прокуратура выгнала его оттуда и выписала штраф в 2 тысячи рублей.
Предприниматель занял здание на Фильтровском шоссе, которые находилось в федеральной собственности, сообщили в прокуратура Санкт-Петербурга. Это привлекло внимание прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга.
В ведомстве сообщают, что агроинженерный центр ВИМ сдал в аренду бизнесмену нежилое строение еще в 2015 году, а тот использовал его в своих коммерческих целях. При этом Росимущество и Министерство науки и образования о подобном использовании здания никто не предупредил.
Прокуратура Пушкинского района Петербурга потребовала от предпринимателя покинуть здание — кроме этого оштрафовали на 2 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Приморского района Петербурга заплатил алименты чтобы продать квартиру.