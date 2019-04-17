“Зенит” интересуется полузащитником “Реала” Ковачичем

Хорват сейчас играет в “Челси” и там хотели бы оставить игрока у себя — но есть детали.

Агента Матео Ковачича обсуждают с ФК “Зенит” Санкт-Петербурга возможный переход полузащитника “Реала” в российский клуб, сообщает Daily Mail 17 апреля.

Ковачич сейчас играет в “Челси”, который взял его в аренду — и тренер Маурицио Сарри хочет оставить игрока в Лондоне. Однако сделать это будет непросто: “Челси” придется договориться с ФИФА и найти способ выкупить контракт Ковачича. Зидан, который сейчас тренирует “Реал”, не против продажи полузащитника.

Хорвату Матео Ковачичу сейчас 24 года, он играл за сборную Хорватии, которая взяла серебро Чемпионата мира-2018, который проходил в России. Сейчас на его счету 255 игр и 20 голов.

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