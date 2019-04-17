“Зенит” интересуется полузащитником “Реала” Ковачичем

Ковачич вместо со сборной Хорватии взял серебро на последнем чемпионате мира. Фото: https://www.instagram.com/mateokovacic8
Ковачич вместо со сборной Хорватии взял серебро на последнем чемпионате мира. Фото: https://www.instagram.com/mateokovacic8

Хорват сейчас играет в “Челси” и там хотели бы оставить игрока у себя — но есть детали.

Агента Матео Ковачича обсуждают с ФК “Зенит” Санкт-Петербурга возможный переход полузащитника “Реала” в российский клуб, сообщает Daily Mail 17 апреля.

Ковачич сейчас играет в “Челси”, который взял его в аренду — и тренер Маурицио Сарри хочет оставить игрока в Лондоне. Однако сделать это будет непросто: “Челси” придется договориться с ФИФА и найти способ выкупить контракт Ковачича. Зидан, который сейчас тренирует “Реал”, не против продажи полузащитника.

Хорвату Матео Ковачичу сейчас 24 года, он играл за сборную Хорватии, которая взяла серебро Чемпионата мира-2018, который проходил в России. Сейчас на его счету 255 игр и 20 голов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что футболисту “Зенита” Санкт-Петербурга Кокорину грозит инвалидность.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
зенит игроки ковачич реал трансфер футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Проданы все 35 074 билета на матч «Краснодар» — «Зенит»
В Гидрометцентре России рассказали, каким окажется лето
Среднерогатскую улицу проложат к июлю 2020 года за 721 млн
ГАТИ выдала 217 ордеров на благоустройство Петербурга
В Ленобласти облегчат процедуру получения соцпомощи
“Зенит” интересуется полузащитником “Реала” Ковачичем
«ТЭК» реконструирует проблемный участок тепломагистрали на ...
Бизнесмен занял здание Министерства науки в Пушкине