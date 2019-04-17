В Петербурге эвакуировали «МЕГИ» и «Жемчужную плазу»

Горожане устали от постоянных эвакуаций. Фото: https://vk.com/spb_today
Горожане устали от постоянных эвакуаций. Фото: https://vk.com/spb_today

Как минимум три торговых центра были вынуждены закрыться на время по неизвестной причине.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте». Горожане уже ничему не удивляются – эвакуации в последнее время стали нормой. Наконец-такие перестали терроризировать «Континенты», зато теперь страдают посетители «МЕГИ» и «Жемчужной плазы». Петербуржцам пришлось ждать около часа прежде чем их запустили обратно, некоторые до сих пор не могут забрать покупки и вещи. На место приезжали пожарные, рассказывают очевидцы.

В чем причина эвакуаций – не объясняется. Есть предположение, что виной всему – анонимные звонки от «минеров».

«Два часа до нее ехали»,

— жалуется одна из пользовательниц на то, что не попадет в «МЕГУ».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге «лжеминеры» атаковали магазины и торговые комплексы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
жемчужная плаза мега дыбенко мега парнас эвакуация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге вручат «юбилейную» премию имени Сергея Курехина
В Петербурге эвакуировали «МЕГИ» и «Жемчужную плазу»
В Красносельском районе машина сбила ребенка
«ТЭК» проведет температурные испытания в трех районах Петербурга
В Луге будут судить женщину за продажу поддельных DVD-дисков
Денис Пак рассказал подробности его конфликта с Кокориными
Стартовали продажи новой «Буханки» от УАЗ
В центре Петербурга горел дом, в котором жил Маяковский