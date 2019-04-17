Омичку просили выплатить налог за подаренные чиновниками цветы

Букет и сертификат молодой маме вручили, так как она родила ребенка в первые минуты 2019 года.

Обо всем стало известно сегодня, 17 апреля. Россиянка стала мамой пару месяцев назад – ее поздравили не только родные и близкие, но и местная администрация. Чиновники пришли к ней с букетом цветов и сертификатом на покупку детских товаров. После этого ей пришло уведомление из налоговой службы – женщину попросили выплатить почти 2,5 тысячи рублей за полученный подарок. Омичка заявила, что, если бы знала о таком повороте событий, не стала бы принимать ничего от чиновников. Девушка объяснила, что они с мужем не могут себе позволить расстаться с такой суммой.

После того, как об истории написали СМИ, чиновники привезли семье деньги, чтобы они оплатили налог. Они отметили, что раньше такого не случалось, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в начала года в Петербурге собрали больше налогов, чем обычно.