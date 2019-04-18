Сильный ветер придет в Ленобласть

Ожидается ветер. Фото: https://pixabay.com
Ожидается ветер. Фото: https://pixabay.com

Сегодня днем, 18 апреля, на территории Ленинградской области ожидается усиление ветра. Однако температура воздуха будет теплой и может подняться до 14 градусов.

Как сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС России по Ленинградской области, днем ветер будет северный, северо-восточный. Скорость ветра может достигать до 8 метров в секунду.

Несмотря на усиление ветра, похолодания не ожидается. Сегодня днем воздух нагреется до 14 градусов выше нуля, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Эксперты из Гидрометцентра России не стали повышать уровень погодной опасности на сегодняшний день, значит в Ленинградской области не ожидается проявления опасности в погодных условиях.

Кроме того, в ближайшее дни специалисты прогнозируют в Ленинградской области небольшие дожди. Возможно, они пройдут 19 и 20 апреля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Гатчина и Выборг вошли в топ-3 городов для туризма.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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