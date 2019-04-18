Задержан злоумышленник, избивший мужчину до полусмерти

Злоумышленник задержан. Фото: Pixabay
Злоумышленник задержан. Фото: Pixabay

В Тихвинском районе Ленобласти задержали злоумышленника, избившего мужчину до полусмерти.

Инцидент произошел 17апреля в 09-30 в одном из домов на улице Труда в Тихвине.

З0-летний мужчина в ходе ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, избил собутыльника до полусмерти. Прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала потерпевшего в тяжелом состоянии.

Злоумышленник был задержан по приметам.

Открыто уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в пьяном дыму мужчина пырнул приятеля в живот и убежал. Конфликт, приведший к ранению и госпитализации одного из участников, возник после изрядного количества спиртного, выпитого приятелями накануне.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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