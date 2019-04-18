У 81-летней пенсионерки украли почти полмиллиона рублей

Пенсионерка сообщила примета злоумышленников. Фото: Pixabay
Пенсионерка сообщила примета злоумышленников. Фото: Pixabay

В отделение полиции Красносельского района посупила инфомарци от 81-летней пенсионерки о пропаже крупной суммы денежных средств.

Как стало известно Gazeta.SPb, женщина обнаружила пропажу денег 5 апреля. Пострадавшая сообщила сотрудниками правоохранительных органов о том, что в её квартиру в одном из домов по улице Маршала Казакова около 23:00 часов вечера пришли двое неизвестных.

После ухода неизвестных женина обнаружила пропажу крупной суммы денег, а именно 445,4 тысяч рублей. Пострадавшая передала сотрудникам полиции приметы злоумышленников, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент по факту происшествия ведется проверка, направленная на установление деталей инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге мошенник хотел присвоить две квартиры и дом умершей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
кража пенсионерка полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть обеспечит льготный проезд для всех студентов
Петербуржец воровал госномера и оставлял записку на лобовом
В Петербурге транспортная полиция проводит рейды
Женщине дали 3 года тюрьмы в Ленобласти за удар ножом в живот
Оперативники обыскали Большой театр кукол Петербурга
В связи с Крестным ходом в Петербурге будет ограничено движение
Эрмитаж эвакуирован после сообщения о бомбе
Петербург назван городом с лучшим всемирным наследием