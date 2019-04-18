“Уютный дом” заселил в подвал здания мигрантов

Прокуратура нашла в подвале гипсокартонные перегородки с дверями.

В подвале дома на Петергофском шоссе нашли мигрантов, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 18 апреля. Подвал перепланировали: установили гипсокартонные перегородки и сделали двери.

Прокуратура Красносельского района Петербурга выяснила, что домом управляет компания “Уютный дом” — она содержит здание и осуществляет ремонт. Когда сотрудники ведомства прибыли с проверкой, оказалось, что подвал незаконно перепланировали и сдали мигрантам.

От директора компании потребовали устранить нарушение — и привести в порядок пожарную безопасность, передают в прокуратуре Петербурга. О проверке рассказали Госжилинпекции и отделу надзорной деятельности — вероятно, они решат, что делать с иностранцами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что бизнесмен занял здание Министерства науки в Пушкине.