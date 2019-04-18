Новые ограничения дорожного движения введут в Петербурге с 20 апреля

Проезд по нескольким улицам Петербурга будет частично ограничен или закрыт в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения вступят в силу 20 апреля и коснутся разных районов города, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 20 по 29 апреля введут ограничения движения транспортных средств по Караваевской улице от улицы Веры Фигнер. На этом участке будут ремонтировать газопровод. По Кушелевской дороге от проспекта Маршала Блюхера до Новороссийской улицы проезд будет невозможен вплоть до 5 мая. Здесь будут обустраивать остановки.

По шоссе Революции от проспекта Металлистов до улицы Маршала Тухачевского будет частично ограничено движение до 30 апреля. Причина — ремонт газопровода. Аналогичные работы до 23 апреля затруднят движение на пересечении Рябовского шоссе и Ковалевской улицы.

Кроме того, c 20 апреля по 1 июня в связи с дорожными работами будет ограничен сквозной проезд транспорта по Смоленскому мосту. Совершить объезд можно будет по Малому проспекту, Наличной улице и улице Одоевского.

Ограничения движения введут также по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до проспекта Обуховской Обороны. Действовать они будут до 9 августа.

Прокладка электрокабеля, которая будет проводиться с 20 по 27 апреля, ограничит движение транспорта по Мытнинскому переулку от улицы Блохина до Татарского переулка и по Татарскому переулку от Съезжинской улицы до Мытнинского переулка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Колпинский парк с 22 апреля закроют на ремонт.