Боярский отправится в Крым на съемки новых “Гардемаринов”

Пока что неизвестно, как режиссер планирует воскресить Де Брильи. Фото: https://www.instagram.com/sdruzhinina_official
Пока что неизвестно, как режиссер планирует воскресить Де Брильи. Фото: https://www.instagram.com/sdruzhinina_official

Последняя часть вышла на экраны в 1992-ом — и герой Боярского в ней погиб.

Актер Михаил Боярский примет участие в съемках новой части “Гардемаринов”, которых Светлана Дружинина снимает в Крыму, сообщила режиссер в своем Instagram. Пока что неизвестно, какую роль приготовили для Боярского.

По сюжеты, мушкетеры примут участие в Крымской войне — в главных ролях выступят Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров и Михаил Мамаев. Проблема с Боярским в том, что его герой Де Брильи погиб в последней части, но, по словам Дружининой, у него есть четкая причина воскреснуть и оказаться в фильме.

Третья часть “Гардемаринов” вышла в 1992 году, первая “Вперед, гардемарины!” появилась на экранах в 1987 году. Все три части поставила Светлана Дружинина, режиссеру сейчас 83 года. Михаилу Боярскому исполнилось 69 лет — в декабре он отметит юбилей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о смерти актрисы Ирины Цивиной.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Боярский отправится в Крым на съемки новых “Гардемаринов”