В Выборге мужчина пытался вынести спиртное из кафе через форточку

Его задержали на месте преступления.

Инцидент случился в ночь с 16 на 17 апреля на улице Дмитрова. Мужчина пробрался в заведение через форточку, желая украсть оттуда пару бутылок алкоголя. Взяв все, что нужно, обвиняемый в преступлении полез обратно, но не тут-то было – сотрудники Росгвардии увидели, что кто-то пытается ограбить кафе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. «Форточник» попытался скрыться, но не тут-то было — его все равно поймали и передали полицейским ближайшего отделения.

Как сложилась дальнейшая судьба злоумышленника, а также сумма ущерба – не уточняются. Зато известно, что «форточником» оказался 37-летний местный житель.

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