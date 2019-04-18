Петербургский ученый нашел аномальных улиток в Арктике

У самок есть недоразвитые мужские половые органы.

Об этом стало известно сегодня, 18 апреля. Необычные брюхоногие как с женскими, так и мужскими половыми признаками были найдены в загрязненных районах Арктики. Специалисты считают, что улитки-псевдогермафродиты стали такими из-за того, что обитали в водах, загрязненных оловоорганическими соединениями.

Добавляя вещество в краску для морских судов, раньше пытались отпугивать моллюсков и ракообразных, но затем, осознав токсичность соединения, его запретили использовать. Тем не менее, влияние на экологию оказалось необратимым – пострадали, например, улитки.

Эксперт из Санкт-Петербурга считает, что аномальные улитки станут отличным индикатором морских загрязнений. Такой способ проверки воды – намного дешевле, чем анализ проб, говорится на сайте СПБГУ.

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