В Петербурге отмыли большую часть улиц

Работы по промывке дорог продолжаются. Фото: gov.spb.ru
Работы по промывке дорог продолжаются. Фото: gov.spb.ru

Дорожники трудятся круглосуточно.

Об этом стало известно 18 апреля. Месячник начался еще первого апреля – с тех пор специалисты отмыли около 1,2 тысяч городских магистралей, говорится в сообщении пресс-службы Смольного. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов требовал, чтобы город привели в порядок к майским праздникам – кажется, дорожники укладываются в срок.

Для того, чтобы полностью отмыть одну улицы после зимы, дорожники должны убрать весь песок и грязь не только с проезжей части, но и с тротуаров, а также в поребриков и ограждений.

Сейчас уборка продвигается быстрее, так как ночные морозы покинули Санкт-Петербург, и специалисты могут работать не только днем, но и в темное время суток.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что весенняя уборка улиц Санкт-Петербурга идет лучше зимней. При этом Беглов отметил, что чувствует нехватка спецтехники, которую обязательно нужно будет докупить.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дорожники уборка улиц
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