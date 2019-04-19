В Купчино задержали двух грабителей салона связи

Ограбление произошло 11 апреля около 21:30 часов вечера. Двое неизвестных злоумышленников проникли в помещение, где находился салон сотовой связи.

Неизвестные разбили витрину и открыто похитили четыре мобильных телефона «Apple iPhone». После совершения преступления грабители скрылись с места происшествия, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Салон сотовой связи расположен на улице Будапештской в Купчино, Санкт-Петербург.

По факту грабежа следственное управление УМВД России по Фрунзенскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. В результате розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух мужчин в возрасте 19 лет и 21 год, которые подозреваются в совершении данного преступления. Задержанные заключены под стражу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге неизвестные избили 17-летнего студента.