В Ленобласти огня не будет

В общей сложности на борьбу с лесными пожарами сформирована группа из 4,5 тысяч человек. Фото: https://pixabay.com

В общей сложности на борьбу с лесными пожарами сформирована группа из 4,5 тысяч человек. Фото: https://pixabay.com

По крайней мере такое заявление делает администрация региона, ведь силы объединенного пожарного отряда Ленобласти завершили подготовку к пожароопасному сезону 2019 года.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в населенных пунктах, в постоянной готовности находится 105 подразделений пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщает администрация правительства Ленинградской области.

На страже стоят около 70 пожарно-химических станций управления лесами Ленинградской области “Ленобллес”, готовых незамедлительно бороться с огнем.

Помимо этого, в круглосуточную вахту несет система мониторинга раннего обнаружения лесных пожаров. Она охватывает более 90% региона, в которую входят 156 камер видеонаблюдения.

В общей сложности на борьбу с лесными пожарами сформирована группа из 4,5 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что над ликвидацией пожара в Парголово трудились 12 пожарных машин.