Майские квитанции за ЖКХ жители Ленобласти получат не скоро

Произвести оплату, не дожидаясь единого платежного документа на бумажном носителе, можно в интернет-сервисе. Фото: https://pixabay.com
Произвести оплату, не дожидаясь единого платежного документа на бумажном носителе, можно в интернет-сервисе. Фото: https://pixabay.com

Сумму квартплаты жители Петербурга могут узнать позже обычного. Такая задержка связана с майскими праздниками.

Продолжительные праздники завершатся квитанцией за ЖКХ. Они будут, но будут позже обычного, сообщает Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области.

Тем не менее, напомнить, как оплачивать квитанции за апрель и не только, центр решил. Так, произвести оплату, не дожидаясь единого платежного документа на бумажном носителе, можно в интернет-сервисе Личный кабинет клиента.

А еще с 1 числа можно оплатить в отделения “Почты России”. Там все желающие, если такие будут, могут оплатить жилищно-коммунальные и иные услуги, назвав лишь номер лицевого счета.

Ну и не стоит забывать про привычные всем пункты оплаты: “Сбербанк Онлайн” и терминалы АО “Пэтроэлектросбыт”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что счета за ЖКХ в Санкт-Петербурге вырастут в июле.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Майские квитанции за ЖКХ жители Ленобласти получат не скоро
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