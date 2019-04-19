Группа «Альянс» выпустила новый альбом четверть века

Обложка альбома. Фото: Скриншот
Обложка альбома. Фото: Скриншот

Музыкальный коллектив под названием «Альянс» выпустил альбом под названием «Хочу летать!».

В альбом включены девять новых композиций. Автором всех треков на пластинке является клавишник Олег Парастаев. Как он сообщил журналистам, с 2003 года накопилось большое количество материла, а сейчас настало время опубликовать небольшую его часть. Кроме того, он отметил, что выпуск альбома произошел спонтанно и внепланово.

Группа «Альянс» является одной из основоположников музыкального жанра под названием new wave в СССР, после — в России.

Неожиданная активность музыкальной группы «Альянс» возобновилась недавно, когда Олег Парастаев выложил на YouTube верю клипа «На заре», который был снят ещё в 1987 году. После этого группа выступала на «Вечернем Урганте».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что YouTube не понравилась популярность клипа «На заре» и видео заблокировали.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
альянс музыка новый альбом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов пройдет по Невскому вместе с участниками акции “Бессмертный полк”
Фонд капитального ремонта больше не сотрудничает с ООО “Реставратор” и ...
Группа «Альянс» выпустила новый альбом четверть века
Транзитом из Петербурга пытались ввезти яблоки из Польши, замаскированные ...
В Петербурге ввели запрет на запуск воздушных шаров в небо
Директор автосервиса ответит за нарушения трудовых прав работников
Майские квитанции за ЖКХ жители Ленобласти получат не скоро
Дрозденко призвал не верить “Шурикам” с табуреткой