Беглов хочет, чтобы ветераны получили выплаты к 75-летию Победы

В Петербурге проживает около 125 тысяч ветеранов. Фото: pixabay.com

В Петербурге проживает около 125 тысяч ветеранов. Фото: pixabay.com

Пока что не уточняется, о какой сумме идет речь.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что уже распорядился о подготовке решения о выплате всем петербургским ветеранам вне зависимости от категорий, передает ТАСС. К слову, 75-летие будут отмечать в 2020 году.

Напоминаем, что на 75-летие снятия блокады Ленинграда каждый ветеран получил семь тысяч. Всего в Петербурге проживает около 125 тысяч горожан, которые застали страшное время.

К слову, Беглов также недавно предложил сделать проезд в электричках для льготников абсолютно бесплатным на протяжении всего года. Он выразил надежду, что депутаты ЗакСа поддержат его инициативу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области льготники будут платить за мусор со скидкой. За отдельные категории граждан часть суммы будет оплачивать государство.