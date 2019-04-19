Сотрудник опеки под Ростовом заставила мать отказаться от своего ребенка, чтобы отдать знакомым

Сотрудница специально фальсифицировала историю и принудительно заставила мать малолетнего ребёнка подписать документы.

Делом занялся следственный комитет Ростовской области. Инцидент произошел в Семикаракорском районе. Сотрудники отдела заставили местную жительницу отказаться от своего малыша. Причиной стала якобы продолжительная болезнь ребенка и то, что мать не навешала его во время болезни в больнице.

Но это не соответствовало действительности, сообщает Следственный комитет Ростовской области. Как выяснилось позже, ведущий специалист по опеке и попечительству администрации Семикаракорского района состояла в дружеских отношениях с потенциальным опекуном из Сургута. Она договорилась, что подстроить все и ребенок будет передан опекуну, то есть знакомому.

Вынужденный отказ и стал причиной изъятия несовершеннолетнего и передаче его опекуну в Сургут. Правда открылась на суде.

Ребенок возвращен матери. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в детсаду Нягани ребенок 4-х лет погиб от асфиксии во время прогулки.