Петербурженка взяла с собой в Финляндию 350 пачек сигарет

Ей не разрешили пересечь границу.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Горожанка собиралась съездить на выходные в Финляндию – на Выборгской таможне собаки почуяли что-то неладное. Благодаря псам сотрудники таможни поняли, что петербурженка провозит что-то в багажнике. Открыв его, они увидели несколько сумок – в них лежали сотни пачек сигарет «Мальборо», говорится в сообщении пресс-службы поста.

Товар не был задекларирован, никаких документов позволяющих перевозить сигареты в таком количестве заграницу не было, поэтому его изъяли, а горожанке теперь грозит штраф. В отношении предприимчивой петербурженки уже завели административное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у торговцев на улице начнут отбирать товар. Дело в том, что довольно часто продукцию все равно спустя какое-то время реализовывали, чего допускать нельзя, считают в Смольном. Теперь полномочия ККИ расширены, что позволит решить проблему.