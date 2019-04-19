Красную долину «Павловска» хотят отреставрировать

На все работы может уйти чуть меньше года.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Свое разрешение на проведение реставрационных работ выдал Главгосэкспертиза России. К слову, приведут в порядок не только Красную долину, но также Елизаветины Руины. Специалисты также одобрили идею о расширении Елизаветина павильона – он станет больше почти в пять раз, говорится в сообщении музея-заповедника.

Перед экспертами, которые займутся восстановлением двух объектов Павловска, стоят важные задачи. Им в первую очередь нужно усилить и изолировать от воды фундамент и стены. Есть мнение, что на все работы уйдет около девяти месяцев. Как скоро они начнутся, и кто станет исполнителем – непонятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге начался реставрация Малого Гостиного двора. Организация, которая пользуется зданием, проигнорировала требования отремонтировать его.