Беглов поздравил сотрудников театра марионеток Деммени с юбилеем

В этом году ему исполнилось 100 лет.

Врио губернатора Санкт-Петербурга приехал в театр сегодня, 19 апреля, чтобы пообщаться с творческим коллективом. Он поздравил всех с круглой датой и рассказал, что считает театр марионеток – отличным местом, с которого у многих юных петербуржцев началась любовь к искусству. Беглов убежден, что не сосчитать, сколько ребятишек выросло на постановках театра. Глава Санкт-Петербурга отметил, что представления хороши не только для детей, но и взрослых. Он считает, что здорово, когда в конце всегда побеждает добро.

в эту же пятницу Фаина Костина, являющаяся народной артисткой России, получила знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Напоминаем, что петербургский театр марионеток – это первый профессиональный театр кукол в России. Первой сказкой, которую отыграли на сцене театра, была » Сказку о царе Салтане» Пушкина.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Валентина Матвиенко приехала в Петербург праздновать юбилей.