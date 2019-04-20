«Созвездие Стрельца» приглашает горожан на бесплатный спектакль

Со сцены прозвучат стихотворения Роберта Бернса и не только.

Петербуржцы могут приобщиться к прекрасному абсолютно бесплатно. Спектакль подготовил театр «Созвездие Стрельца». Он состоится уже сегодня, 20 апреля, в три часа дня. Актеры будут декларировать сонеты Шекспира, стихотворения Роберта Бернса, а также некоторые отрывки «Мертвых душ» Гоголя.

«Вы услышите песни на слова Роберта Бернса в исполнении наших любимых артистов из кинофильмов», — говорится в посте в сообществе театра.

Напоминаем, что театр «Созвездие Стрельца» был основан четыре года назад. В нем играют любители – люди, которым нравится играть на сцене. Все мероприятия, которые устраивают артисты, бесплатные. К слову, постановки получают позитивные отклики от зрителей – в соцсетях они делятся положительными эмоциями после посещения театра.

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