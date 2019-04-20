«Созвездие Стрельца» приглашает горожан на бесплатный спектакль

Перед зрителями выступят непрофессиональные актеры. Фото: Pixabay
Перед зрителями выступят непрофессиональные актеры. Фото: Pixabay

Со сцены прозвучат стихотворения Роберта Бернса и не только.

Петербуржцы могут приобщиться к прекрасному абсолютно бесплатно. Спектакль подготовил театр «Созвездие Стрельца». Он состоится уже сегодня, 20 апреля, в три часа дня. Актеры будут декларировать сонеты Шекспира, стихотворения Роберта Бернса, а также некоторые отрывки «Мертвых душ» Гоголя.

«Вы услышите песни на слова Роберта Бернса в исполнении наших любимых артистов из кинофильмов», — говорится в посте в сообществе театра.

Напоминаем, что театр «Созвездие Стрельца» был основан четыре года назад. В нем играют любители – люди, которым нравится играть на сцене. Все мероприятия, которые устраивают артисты, бесплатные. К слову, постановки получают позитивные отклики от зрителей – в соцсетях они делятся положительными эмоциями после посещения театра.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что изделия ручной работы представят люди с аутизмом на петербургском маркете.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бесплатно выходные театр
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В США мужчина хочет продать скелет детеныша тираннозавра
Петербуржцев приглашают на фестиваль «Чудо света»
Кадыров посоветовал всем подумать, прежде чем упоминать имя Путина
«Созвездие Стрельца» приглашает горожан на бесплатный спектакль
Петербуржцам обещают пасмурные выходные
Жена Быкова злится на СМИ
На Руставели из иномарки «вырезали» человека
Беглов поделился с петербуржцами итогами недели