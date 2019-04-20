Маршрут “Ласточки” из Петербурга в Карелию продлят на 12 дней

Стоимость проезда будет зависеть от класса обслуживания, времени, а также от спроса. Фото: https://pixabay.com

Стоимость проезда будет зависеть от класса обслуживания, времени, а также от спроса. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники РЖД сообщают, что это связано с майскими праздниками. В эти дни электричка будет ходить до станции Суоярви.

Маршрут курирования “Ласточки” в направлении Петербург — Сортавала продлят с 1 мая и до 12 мая. В РЖД уверены, что на майские праздники это будет востребованный маршрут.

Так, поезд № 821 будет отправляться от станции Петербург 1, 2, 4 и 5 мая, а также ежедневно с 9 по 12 мая включительно в 6:51. На станцию Суоярви состав будет приходить в 13:20. Правда остановок на маршруте не будет в Выборге, Каменногорске, Элисенвааре, Яккиме, Сортавале, Маткасельке, Янисъярве, Леппясюрье, Райконкоске, Лоймоле, Пийтсиеке.

В свою очередь, поезд № 822 в те же самые дни будет отправляться в 15:40 из Петербурга и в 22:43. А вот стоимость проезда пока остается под вопросом, сотрудники РЖД обобщают, что она будет формироваться и зависеть от класса обслуживания, времени, а также от спроса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в апреле и мае пригодная “Ласточка” меняет свое расписание.