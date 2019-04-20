“Уральский Халк” Иван Штырков отменил бой в Петербурге

Иван Штырков за свою карьеру провел уже 16 поединков, среди них всего одно поражение. Фото: https://www.instagram.com/ivanshtyrkovmma/
Иван Штырков за свою карьеру провел уже 16 поединков, среди них всего одно поражение. Фото: https://www.instagram.com/ivanshtyrkovmma/

Боец ММА попал в больницу накануне боя с американцем. Встреча должна была состояться 20 апреля.

О своей госпитализации в больницу сообщил Дэвид Кларк, который должен был встретиться с Иваном Штырковым. Об этом сообщает ТАСС. Боец по прозвищу “Уральский Халк” попал в больницу и поединок отменили. Причины госпитализации не сообщаются.

Напомним, встреча должна была пройти 20 апреля в Петербурге в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Иван Штырков за свою карьеру провел уже 16 поединков, среди них всего одно поражение и одна ничья. “Уральский Халк” и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Шарапова рассказала, почему снялась с турнира в Штутгарте.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Дэвид Кларк Иван Штырков мма Уральский халк
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“Уральский Халк” Иван Штырков отменил бой в Петербурге