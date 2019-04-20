Беглов предложил школьникам подумать о будущем Петербурга

Свои мысли ученики могут высказать в письменной форме и прислать работы на конкурс “Будущее Петербурга”.

С таким предложением временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к ученикам лицея № 373 Московского района. Об этом сообщает администрация правительства Петербурга в Telegram

Фантазии в письменной форме на тему “Будущее Петербурга” будут рассматривать в рамках творческого конкурса.

Действующий губернатор сказал, что итоги конкурса будут подведены в День города — 27 мая. Авторы лучших работ получат награды.

“У вас есть возможность выразить свои мысли о том, как будет развиваться наш город, как вы его хотите развивать. Ведь именно вам предстоит это делать”, — отметил Александр Беглов.

Работы можно отправлять до 15 мая, а ознакомиться с условиями конкурса можно здесь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов поделился с петербуржцами итогами недели.