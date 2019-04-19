Беглов поделился с петербуржцами итогами недели

Он посвятил им пост во «Вконтакте».

Врио губернатора Санкт-Петербурга продолжает покорять социальные сети. Беглов обещал, что будет использовать их для поддержания связи с горожанами и держит свое слово. В пятницу, 19 апреля, он рассказал петербуржцам, как прошла уходящая неделя. Вскоре такие отчеты станут доброй традицией. Так, глава Санкт-Петербурга отметил, что инициатива с бесплатным проездом для льготников уже внесена в ЗакС. Скорее всего, она вступит в силу уже через неделю, надеется Беглов.

Политик напомнил, что главная задача на месяц – это убрать улицы города к майским праздникам. Он заверил, что половина Санкт-Петербурга отмыла после зимы.

Помимо прочего на этой неделе стало светло на улице Тамбасова – там установили три тысячи светильников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов поздравил сотрудников театра марионеток Деммени с юбилеем.