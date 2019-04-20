Ночью в Забайкалье горели 14 населенных пунктов: 107 зданий уничтожены, 23 человека пострадали

Огонь удалось потушить только сейчас. Фото: https://vk.com/zabmchs
Огонь удалось потушить только сейчас. Фото: https://vk.com/zabmchs

Также были госпитализированы семь человек. В Забайкальском крае был введен режим ЧС.

На данный момент пожары ликвидированы, но спасатели продолжают свое дежурство. МЧС сообщило о ликвидации всех пожаров в 14 населенных пунктах Забайкалья Пожары носили природный характер. Пожар уничтожил 107 зданий, среди них 88 жилых домов. Также пострадали люди — 23 человека. Семь из них увезли в больницу.

В тушении пожара были задействованы 300 человек и 54 единицы техники. Спасатели продолжают дополнительную проливку территорий и разбор конструкций для предотвращения повторных возгораний.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС усилить группировку спасателей и обеспечить эвакуацию жителей в случае необходимости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что настоятель Нотр-Дама назвал возможную причину пожара в соборе.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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