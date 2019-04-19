Настоятель Нотр-Дама назвал возможную причину пожара в соборе

Этой причиной мог стать компьютерный сбой в системе оповещения. Пожарных вызвали на место только через 23 минут после возгорания.

Кроме того, присутствует версия, что также спасателям дали не верную информацию о месте пожара. Они прибыли на место, когда пламя уже достигало 3-х метров. Об этом сообщает РБК по ссылкой на Le Parisien.

Правда настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове сказал о компьютерном сбое, но подробности не стал озвучивать. На сегодняшний день следователи проверяют разные версии возгорания. Так, первая — это сбой в системе оповещения и вторая связана с временными лифтами, которые установили на время реставрационных работ. Версия — короткое замыкание.

Напомним, историческое здание, памятник архитектуры, монументальный Собор и главная достопримечательность не только Франции, но и всего мира — Собор Парижской Богоматери — начал гореть еще вечером 15 апреля. Там загорелись деревянные строительные конструкции и пламя в считанные минуты распространялось на весь собор. Через некоторое время в Соборе обрушились шпиль и крыша. Постепенно пламя начало распространяться на все здание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские реставраторы готовы помочь восстановить Нотр-Дам.