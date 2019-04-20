“Зенит-2” проиграл “Нижнему Новгороду” в Санкт-Петербурге

Финальный счет — 1:2. За весь матч арбитр назначил три пенальти.

“Зенит-2” проиграл “Нижнему Новгороду” в домашнем матче в субботу 20 апреля. Матч прошел на Малой арене в Санкт-Петербурге.

Счет открыли только во втором тайме: арбитр назначил пенальти в ворота команды Санкт-Петербурга и Александр Сапета забил первый мяч на 50-ой минуте матча. Он же стал автором и второго мяча на 66-ой минуте.

Игра оказалось жесткой: на 75-ой минуте арбитр назначил второй пенальти аз игру, но команда Санкт-Петербурга не смогла его реализовать. Наконец на 90-ой минуте судья назначил третий одиннадцатиметровый удар — и его удалось реализовать Мостовому. В итоге матч в Санкт-Петербурге заканчивается со счетом 1:2.

“Зенит-2” находится на последнем месте в таблице ФНЛ.

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