Вербное воскресенье будет ясным, теплым и безветренным

Начало последней недели апреля станет пасмурным и завершится дождями.

Воскресенье 21 апреля в Санкт-Петербурга обещает быть теплым. Синоптики обещают до +15 градусов тепла в течение дня, по данным Яндекс.Погоды. Скорость ветра составит в среднем 1,5 м/с. В ночь с субботы на воскресенье температура упадет до нуля.

Осадков в последний день недели не ждут — весь день должен быть солнечным и ясным. Начало следующей недели может быть пасмурным, затем жителей Санкт-Петербурга порадуют еще несколько солнечных дней, а следующие выходные должны стать дождливыми. Впрочем, за неделю прогноз может измениться.

В воскресенье православные жители Санкт-Петербурга празднуют Вербное воскресенье — день вхождения Иисуса Христа в Иерусалим. Следующая неделя станет Страстной и завершится Пасхой, которая в этом году выпадает на 28 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге на субботник вышло около 250 тысяч человек.