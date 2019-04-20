Корвет «Гремящий» наконец выйдет в море для испытаний

Судна выйдут от причалов
Судна выйдут от причалов "Северной верфи". Фото: nordsy.spb.ru

Первые испытания головного корвета 20385 «Гремящий» и фрегата 22350 «Адмирал Касатонов» состоятся завтра, 21 апреля, в Балтийском море.

Судна начнут свой путь в открытое морское пространство от причалов «Северной верфи», которая находится в Санкт-Петербурге.

Головной корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов» должны будут пройти ходовые испытания в полигонах Балтийского моря, пишет RT, ссылаясь на официального военно-морского флота (ВМФ) России Игоря Дыгало.

Немного раньше в Объединенном учебном центре ВМФ фрегат и корвет прошли процесс полной подготовки. Данные меры необходимы как для преодоления всех этапов испытательной программы, так и для будущей эксплуатации бортовой техники и систем вооружения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что военные рассказали о графике репетиций парада ко Дню Победы на Дворцовой площади.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Корвет «Гремящий» наконец выйдет в море для испытаний
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