Клавиатуры скоро исчезнут, считают эксперты

Эксперты предположили, что на место клавиатур встанут голосовые помощники. Клавиатуры навсегда уйдут и в истории останутся лишь в качестве достояния hi-tech.

Одной из причин возможности такого переходя является независимость скорости печати. То есть скорость написания слов будет зависеть не от натренированных пальцев и памяти расположения клавиш, а от голосовых команд. Это должно значительно ускорить процессы взаимодействия с галдежами во всех сферах.

Использование клавиатуры в работе должно стремительно уйти на задний план. И это кажется невозможным, потому что сейчас клавиатурами пользуются повсеместно.

Однако прогресс не стоит на месте. Взаимодействие старых и новых устройств происходит все проблематичнее. В некоторых случаях старые устройства даже мешают эффективности технологических новинок рынка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что тайваньская компания ASUS отказался от производства планшетных компьютеров на базе оперативной системы Android.