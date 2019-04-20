Первый ноутбук российского производства представила компания «Аквариус»

Ноутбук ещё не прошел сертификацию. Фото: Pixabay

Ноутбук ещё не прошел сертификацию. Фото: Pixabay

Процесс импортозамещения В России заставляет придумывать все новые и новые варианты продукции отечественного производства. Дело дошло и до ноутбуков.

Известно, что Минпромторг Российской Федерации дал компьютеру и поволоку статус российской продукции. Это продукция компании, которая вышла ранее.

Компания разаботчиков оценила инвестиции в свой проект в несоклько миллионов рублей. Ноутбук на процессорах Intel прхоит сертификацию, статус ему еще не присолили. По словам представителей компании, производство будет идти крупными тиражами.

Отмечается, что компьютер от компании «Аквариус» модель Aquarius Pro P30 K40 R41 предназначен для пользования в корпоративной среде, которая требует особой безопастности. При этом моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R31 хорошо подходит в качестве функционального помощника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что тайваньская компания ASUS отказался от производства планшетных компьютеров на базе оперативной системы Android.