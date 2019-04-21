В Петербург привезут сирийские трофеи

«Сирийский перелом». Фото: Пресс-служба Западного военного округа
«Сирийский перелом». Фото: Пресс-служба Западного военного округа

В Санкт-Петербург прибудет уникальная передвижная выставка «Сирийский перелом». Железнодорожный эшелон военно-патриотической акции прибудет на Московский железнодорожный вокзал Петербурга 24 апреля в 15.30.

«Сирийский перелом». Фото: Пресс-служба Западного военного округа
«Сирийский перелом». Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Петербуржцы и гости города в течении 2-х часов смогут рассматривать 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

«Сирийский перелом». Фото: Пресс-служба Западного военного округа
«Сирийский перелом». Фото: Пресс-служба Западного военного округа

На девяти железнодорожных платформах поезда организаторы передвижной выставки разместили танк Т-55, который попал к сирийским боевикам из Грузии, бывший автомобиль ООН, тоннельную машину китайского производства, боевую машину пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль «YPG EAGLE HEAD», самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты.

Экскурсии проведут военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике.

«Сирийский перелом». Фото: Пресс-служба Западного военного округа
«Сирийский перелом». Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Также в одном из вагонов будет открыта выставка работ военных художников и фотографов.

В ходе проведения акции развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, специалисты которого в подробностях расскажут о преимуществах службы в войсках Западного военного округа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге открывается выставка о симфоническом оркестре.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
выставка московский вокзал Сирия
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