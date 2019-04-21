В Ленобласти в понедельник наступит настоящая весна

Ветер днем - умеренный. Фото: https://pixabay.com
Ветер днем - умеренный. Фото: https://pixabay.com

Как и в Петербурге, жители региона могут погреться в лучах апрельского солнца и увидеть на термометре отметку — плюс 19 градусов.

В Ленинградской области в понедельник, 22 апреля, ожидается потепление. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области. По прогнозам синоптиков, погода в Ленобласти будет облачной и без осадков.

Ветер днем — умеренный. Днем температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов, а в отдельных района и до плюс 19. В свою очередь, спасатели напоминают, что на Ладожском озере продолжается разрушение ледяного покрова. Отдельные льдины наблюдаются в северо-восточной части озера и южнее Валаамского архипелага.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в понедельник, 22 апреля, в Петербурге будет солнечно и тепло. В первую половину дня столбик термометра достигнет отметки плюс 18 градусов, а ночью похолодает до минус 1.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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