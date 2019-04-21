Известный режиссер Джон Синглтон пережил инсульт

Сейчас американский режиссер, сценарист, продюсер и актер Джон Синглтон находится под наблюдением медицинских работников.

51-летний кинорежиссер перенес инсульт, пишет издание Variety. В отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей он находится уже с 17 апреля.

Зритель знает Джона Синглтона по таким фильмам как «Ребята с улиц», который получил два приза на кинопремии «Оскар», известной картине «Двойной форсаж», «Кровь за кровь», «Малыш», «Погоня» и многие другие работы режиссера.

Кроме того, Синглтон участвовал в съемке клипов Майкла Джексона, в том числе он работал с клипами «Dangerous» и «Remember the Time».

Джон Синглтон является самым молодым режиссером, который был номинирован на «Оскар» за лучшую режиссерскую работу в фильме «Ребята по соседству». Данный фильм был выпущен в 1991 году, когда Синглтону было 23 года.

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