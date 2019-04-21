Актеры «Игры престолов» рассказали забавные истории со съемок

Вышел 8 сезон популярного сериала «Игра престолов». Новый сезон станет заключительным.

Актеры рассказали забавные и нелепые истории со съемочной площадки сериала. Журнал StarHit составил подборку самых интересных из них.

Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен, рассказала о самой запомнившейся ей сцене. В одной из серий первого сезона ей нужно было съесть сердце жеребца. Для того, чтобы отснять данную сцену, актриса съела 28 сердец.

Воспоминание не из приятных и, к тому же, она была вся в искусственной крови, которая очень липкая. Кларк поделилась, что когда ушла в туалет, прилипла к сиденью и не могла выбраться.

Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу, рассказал о самом трудном для него периоде в сериале. Речь о восьмимесячном молчании о возрождении его героя.

В конце пятого сезона Джон Сноу умер, а в следующем сезоне воскрес. Харингтон рассказал, что ему пришлось раскрыть сюжетный секрет полицейскому, который остановил его за превышение скорости.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фильм «Воскресенье» Проскуриной выйдет в прокат в цензуре.