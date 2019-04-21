Фильм «Воскресенье» Проскуриной выйдет в прокат в цензуре

Кинолента российского кинорежиссера Светланы Проскуриной будет выходить в широкий прокат в России в зацензуренной версии.

Продюсер фильма Сабина Еремеева сообщила, что прокатное удовлетворение для фильма ещё не получено, но это вопрос времени. Также она выразила благодарность Минкульт Российской Федерации за то, что он пытается разнообразить репертуар прокатов, поддерживая различные фильму, пишет ТАСС.

Картина «Воскресенье» одна из трех российских кинофильмов представляет нашу страну на 41-ом Московском международном кинофестивале. На фестивале будет показана режиссерская версия ленты, в которой есть нецензурная лексика.

Однако в общедоступном прокате фильм «Воскресение» будет выходить без мата.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что известный американский кинорежиссер Джон Синглтон пережил инсульт.