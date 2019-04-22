Начало недели в Петербурге станет солнечным и теплым

К четвергу температура поднимется до +20. Фото: pixabay.com

К четвергу температура поднимется до +20. Фото: pixabay.com

В понедельник в Северной столице ждут +17 градусов — и +7 ночью.

Начало недели в Санкт-Петербурге станет солнечным и теплым. Температура воздуха в понедельник 22 апреля достигнет 17 градусов тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.

Синоптики обещают чистое небо до самого вечера. Если утро будет прохладным — сейчас в Петербурге 3 градуса — то к полудню температура быстро вырастет до +15. Заморозков ночью уже больше не ждут — ночью в Петербурге все равно сохранится плюс: +7..+9, по прогнозам синоптиков.

Ветер задует с запада и составит в среднем 3 м/с.

Предполагалось, что начало новой недели станет пасмурным, но по новому прогнозу до самых выходных в Петербурге будет светить солнце. К четвергу температура поднимется до +20 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге закончилась третья неделя месячника уборки.