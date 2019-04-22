СМИ сообщают о 290 погибших в Шри-Ланке после взрывов

Пострадало свыше 500 человек — большая часть из них христиане.

После серии взрывов в Шри-Ланке погибли 290 человек, пострадали свыше 500, сообщает Hindustan Times со ссылкой на полицию 22 апреля. Портал News 1st говорит о 262 жертвах.

Взрывы прогремели в крупнейшем городе государства Коломбо и ближайших городах. Заряды заложили в храмах, где 21 апреля прошли пасхальные богослужения.

Сейчас никто не взял на себя ответственности за взрывы. Целью стали христиане, которые, по данным в сети, составляют религиозное меньшинство в стране. Население Шри-Ланки превышает 21 млн человек. Христиане составляют примерно 7,5% от этого числа. Большая часть из них католики. Доминирующей религией на островах является буддизм (его исповедуют примерно 70% населения). Приверженцев ислама среди населения примерно 10%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Ростуризм выпустил памятку о том, как вести себя в Шри-Ланке.